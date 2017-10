Se não renovar o contrato com o SBT, Raul Gil planeja vender imóveis

Em janeiro de 2018, Raul Gil completa 80 anos. No mesmo mês, termina o seu contrato com o SBT. Sem saber ainda qual será o seu futuro no ano que vem, o apresentador recebeu o UOL para uma entrevista em seu escritório, em São Paulo. E falou de tudo, com aquele mesmo jeito e vozeirão que exibe na TV.

Contou histórias sobre colegas do passado, como Chacrinha, Hebe Camargo e José Messias, falou de gente que está no ar nos dias de hoje, como Celso Portiolli, Rodrigo Faro e Xuxa, e lembrou das suas muitas “crias”, como a menina Maísa.

Naturalmente, falou sobre a sua relação com Silvio Santos e, imitando o dono do SBT, lembrou o dia em que ele anunciou a sua demissão. Apesar da situação ruim, é impossível não rir com o relato de Raul, que diz ter levado tudo numa boa (veja no vídeo acima).

O apresentador diz que a TV hoje em dia é muito parecida com a que fazia nas décadas de 60 e 70 – com uma única diferença, a exploração da miséria, que ele não gosta. Criticou Faro por isso, justamente.

Ao final da conversa, sem aparentar tristeza, ele contou que, se tiver que deixar a televisão, pretende se desfazer de alguns dos seus muitos imóveis (abaixo uma versão estendida da entrevista).



Raul Gil: “A televisão continua quase a mesma de mil anos atrás”

