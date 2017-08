O botão da discórdia: cena de “A Força do Querer” causa debate com a autora

Exibido no capítulo de sexta-feira (18) de “A Força do Querer”, o encontro entre Ritinha (Isis Valverde) e Zeca (Marco Pigossi) dentro da cadeia foi uma cena forte, com direito a tudo que se espera de uma novela – briga, emoção, beijo e troca de ofensas. Mas acabou chamando a atenção por um detalhe menos importante – o botão que a sereia achou no chão, depois que o caminhoneiro deixou o local.

Ainda abalada com as palavras de Zeca, Ritinha viu no chão da sala de visitas da cadeia um botão. “É dele”, disse. Em uma cena posterior, ela contou para Abel (Tonico Pereira), Cândida (Gisele Froés), Almerinda (Fafá de Belém) e Nazaré (Luci Pereira) que esteve com Zeca. E, para provar, mostrou o botão. “E não é mesmo! Fui eu que costurei”, confirma Nazaré.

O que causou espanto durante a exibição da cena é que Zeca estava usando uma camiseta verde, dada aos presos, sem botão algum. Como deixou cair um botão? Foi a pergunta que vários espectadores fizeram nas redes sociais.

Gloria Perez, em sua conta no Twitter, se apressou em explicar: “Para os que perguntam: o botão é da camisa que Zeca chegou no presídio, estava no bolso da calça”. Eu observei, então: “Mas o que o botão da camisa estava fazendo no bolso da calça?” A autora respondeu: “Quando ele se trocou o botão caiu e ele guardou no bolso! Quem nunca? 😉”

Explicado.

