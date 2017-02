Blog do Mauricio Stycer

Um vídeo publicado por Tom Cavalcante (@tomcavalcante1) em Jan 30, 2017 às 8:53 PST

Em 2014, numa homenagem aos 60 anos de carreira de Carlos Alberto de Nóbrega, Tom Cavalcante gravou uma participação especial em “A Praça É Nossa”, na pele do seu famoso João Canabrava. Três anos depois, foi a vez do dono da praça retribuir a visita, de forma muito especial.

“Pela primeira vez em 62 anos de carreira eu fui comediante. Ele me fez fazer a Velha Surda”, contou Carlos Alberto em sua conta no Instagram. Tom divulgou um curto vídeo (veja acima) e acrescentou: “A legenda do humor Carlos Alberto de Nóbrega em 60 anos de profissão se caracteriza pela primeira vez e escolhe para interpretar Bizantina no meu programa! Que honra dividir esse momento com figura tão amada”.

Bizantina Escatamáquia Pinto, a Velha Surda, foi uma personagem criada por Roni Rios (1936-2001) nos anos 60 e interpretada até a sua morte, em 2001. Em 2016, Carlos Alberto fez uma participação especial no “Tá no Ar”, na Globo, no qual contracenou com Marcius Melhen, que encarnou a personagem de Rios.

A participação especial de Carlos Alberto no “Multi Tom”, no Multishow, vai ao ar em 8 de maio.

