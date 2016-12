Enquanto todas as novelas caem, Ibope de “Terra Prometida” cresce no Natal

Entre as várias tradições de Natal e Ano Novo, uma que desagrada bastante às emissoras de televisão é ver que muitos espectadores costumam desligar o aparelho nesta época do ano. Com o número de ligados mais baixo, este é normalmente um período de baixas audiências, em todos os canais, em todos os horários.

A semana que antecedeu o Natal de 2016 confirmou esta regra. Recordes negativos e números decepcionantes foram registrados em todas as emissoras, em São Paulo.

No caso das principais novelas da Globo, SBT e Record um fato muito curioso ocorreu. “A Lei do Amor” marcou a pior média semanal desde a estreia, no início de outubro – 22,96 pontos. “Carinha de Anjo”, igualmente, registrou a sua pior média semanal desde que foi ao ar, em meados de novembro – 10,26 pontos. Já “A Terra Prometida” cresceu. A média desta última semana, 14,32 pontos, é a melhor alcançada pela novela desde a semana de 14 a 18 de novembro, quando registrou 14,52.

O que explica isso? Marcelo Silva, vice-presidente artístico e de produção da Record, arrisca algumas razões. A primeira, o fato de “A Terra Prometida” já ser a terceira novela bíblica no horário das 20h30 (considerando as duas partes de “Os Dez Mandamentos”). “O público demonstra que aceitou a ideia que escolhemos para contar histórias bíblicas, com um formato que desenvolve passagens marcantes da mais popular publicação do mundo”, disse ao UOL.

Em segundo lugar, o executivo credita os números crescentes de audiência a uma movimentação maior na trama de Renato Modesto: “Nos últimos capítulos os hebreus foram derrotados (imagem no alto), puniram severamente um traidor e a vilã Samara (ao lado) provocou a morte do homem ao qual tinha prometido casamento. Ou seja, a história está cheia de grandes acontecimentos”, observa.

Por fim, Marcelo Silva reforça a opinião de que a novela conquistou uma audiência fiel, que não desgruda da televisão em tempo nenhum. “Mantivemos o horário, acumulamos experiências e estamos com uma história cheia de grandes emoções. E o público se acostumou com o horário”.

No ar desde o início de julho, ao longo de 25 semanas, a novela acumula uma média de audiência, até o momento, de 14,41 pontos.

