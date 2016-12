Público festeja a “libertação” de Roberto, que volta a cantar “inferno”

E o Roberto Carlos voltou a dizer "inferno". 2016, que ano pic.twitter.com/8b5W7b8Prn — Bernardo MelloFranco (@BernardoMF) 24 de dezembro de 2016

Foi necessário esperar até 2016, esse ano difícil e interminável, para ouvir Roberto Carlos voltar a cantar “Quero que Vá Tudo pro Inferno”, musica de 1965, vetada em seu repertório desde a década de 80.

Quando, finalmente, o músico informou ter se livrado do transtorno que o impedia de pronunciar a palavra maldita, o público foi ao delírio. Como se o Rei tivesse marcado um gol – e foi mesmo.

“Não me lembro mais quando foi a última vez que cantei essa música. Faz muito tempo realmente. De repente os amigos insistiram e comecei a tratar o TOC (transtorno obsessivo compulsivo). Melhorei um pouco e ensaiei cantando pela metade, mas aí tratei mais um pouco e resolvi cantar tudo”, disse o cantor.

Para quem faz praticamente o mesmo especial desde 1974, a “libertação” de Roberto foi o ápice de um show com bons momentos musicais. Em especial, registre-se a parceria com Marisa Monte em “De que Vale Tudo Isso” e “Ainda Bem”. Também sobrou emoção no encontro com Caetano e Gil, este bem abatido, para cantar “Coração Vagabundo” e “Marina”.

Bem básico, o show intitulado “Simplesmente Roberto” contou, ainda, com participações de Zeca Pagodinho, Jennifer Lopez e Rafa Gomes, cantora-mirim revelada no “The Voice Kids” no início do ano.

Ainda que Roberto tenha conseguido exorcizar “que vá tudo para o inferno”, não faltou o contraponto de “Jesus Cristo” para, como de hábito, encerrar o show.

