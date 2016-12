UOL Vê TV: Hoje no Multishow, Ceará critica: “Pânico perdeu a identidade”

Integrante da equipe do “Pânico” por 18 anos (incluindo o tempo só no rádio), Wellington Muniz, o Ceará, fez um diagnóstico certeiro sobre o atual programa da Band. Disse que o humorístico perdeu a identidade e o foco. “Se o ‘Pânico’ voltar a ser o que era, vai ficar anos no ar”, previu (veja no vídeo acima).

Na semana em que deu esta entrevista ao “UOL Vê TV”, o humorista recebeu a boa notícia de que seu programa, “Ceará Fora da Casinha”, havia sido renovado pelo Multishow e terá uma segunda temporada em 2017.

Feliz com a boa recepção deste seu segundo projeto no canal pago (o primeiro, em 2015, foi “A Grande Farsa”), Ceará também falou nesta entrevista sobre a arte da imitação. Deu detalhes sobre o show de humor que está fazendo em teatros, “Dando as Caras”. Comentou sobre o namoro com a Globo (esteve no “Adnight” e no Faustão este ano). E explicou como enxerga o humor político. De quebra, ainda contou uma piada imaginando os últimos cinco presidentes do Brasil dentro de um avião. Veja no vídeo abaixo.

Siga o blog no Facebook e no Twitter.